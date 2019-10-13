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Bağlar Belediyespor fırsat tepti

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta haftaya 7 puanla ikinci sırada giren Bağlar Belediyespor, 4. hafta karşılaşmasında Mardin Büyükşehir Başakspor'a 1-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı ve liderliğe yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Bağlar Belediyespor fırsat tepti

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta haftaya 7 puanla ikinci sırada giren Bağlar Belediyespor, 4. hafta karşılaşmasında Mardin Büyükşehir Başakspor'a 1-0 yenilerek ilk yenilgisini aldı ve liderliğe yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Diyarbakır Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan maçın 5. dakikasında Mardin ekibi Murat Kürüm'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra önemli gol pozisyonları bulan ve iki şutu direkten dönen Bağlar Belediyespor aradığı golü bir türlü bulamayınca sahadan yenilgiyle ayrılmak zorunda kaldı.

Bağlar Belediyespor fırsat tepti

Bağlar Belediyespor fırsat tepti

Kaynak: İHA

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