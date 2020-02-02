Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup'ta ligin üst sıralarında yer alan Bağlar Belediyespor, orta sıralarda bulunan 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.

Seyrantepe spor tesislerinde oynanan maçta 12 Bingölspor, Serdar Hanay'in golüyle 1-0 öne geçerken Bağlar Belediyespor'un beraberlik golünü Ahmet Eriğ kaydetti. 12 Bingölsporda Doğancan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 32'ye ve 12 Bingölspor ise puanını 19'a çıkardı.

Kaynak: İHA