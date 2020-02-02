İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı

Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup'ta ligin üst sıralarında yer alan Bağlar Belediyespor, orta sıralarda bulunan 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kaldı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Grup'ta ligin üst sıralarında yer alan Bağlar Belediyespor, orta sıralarda bulunan 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı.

Seyrantepe spor tesislerinde oynanan maçta 12 Bingölspor, Serdar Hanay'in golüyle 1-0 öne geçerken Bağlar Belediyespor'un beraberlik golünü Ahmet Eriğ kaydetti. 12 Bingölsporda Doğancan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Bağlar Belediyespor puanını 32'ye ve 12 Bingölspor ise puanını 19'a çıkardı.

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT