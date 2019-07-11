Bağlar’da Kentsel Dönüşüm için dev işbirliği

Diyarbakır'da kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bölgelerin başında gelen merkez Bağlar ilçesinde sorunun çözümü için önemli bir adım atıldı. Bağlar ilçe belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli çalışarak 5 yıl içinde kentsel dönüşümü gerçekleştirecek.

Sahipleri tarafından çeşitli nedenlerle terk edilmiş ve daha sonra madde bağımlıları başta olmak üzere zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelmiş metruk yapıların yer aldığı Bağlar'da vatandaşların kentsel dönüşüm talebi için önemli bir adım atıldı. Bağlar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli çalışarak 5 yıl içinde kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye yönetiminin ziyaret ederek kentsel dönüşüm için destek istediği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 5 yıl sürecek dönüşüm için Diyarbakır'da ön çalışma başlattı.

Kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Bağlar ilçesinde kentsel dönüşüm ihtiyacı olan bölgelerde incelemelerde bulunduktan sonra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Vedat Gürgen, Bağlar'ın kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan bir bölge olduğuna dikkat çekerek belediye ile işbirliği yaparak Diyarbakır'ın bu alanda en fazla geri kalmış bölgesi olan Bağlar'a modern bir görüntü kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Gürgen, "Bağlar'ın ciddi bir dönüşüme ihtiyacı var. Bağlar Belediye Başkanımız bakanlığımızı ziyaret ettiklerinde bu talebi dile getirmişlerdi. Bizler de Diyarbakır'a gelerek bu ihtiyacı yerinde gördük. Bağlar'ın sokaklarını, dönüşüme ihtiyacı olan yerlerini gezdik, inceledik. Belediye bazı yerlerde yıkım çalışması yapıyor, vatandaşların desteğini gözlemledik. Burada bir sorun var. Burası değerli bir yer ama zamanla bu duruma gelmiş, değerini yitirmeye başlamış. Bakanlık olarak belediye ve Bağlar halkının desteğiyle kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bağlar'da yaşayan vatandaşlarımız bu görüntüleri hak etmiyor. Belediye ile beraber yapacağımız çalışmalarla 5 yıl sonra modern ve vatandaşlarımızın hak ettiği görüntüye kavuşturmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kentsel dönüşüm için verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Genel müdürümüz ve bakanlık heyetimiz kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan bölgeleri bizzat ziyaret ederek tespitlerde bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızla güzel bir dayanışma örneği sergileyerek vatandaşlarımızın desteğiyle Bağlar'a hak ettiği hizmetleri kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA