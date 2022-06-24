Bağlayıcı Ünlü ne demek, TDK'ya göre Bağlayıcı Ünlü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bağlayıcı ünlü ne demek? Bağlayıcı ünlü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bağlayıcı ünlü kelimesi. Peki bağlayıcı ünlü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bağlayıcı ünlü nedir, bağlayıcı ünlü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAĞLAYICI ÜNLÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bağlayıcı ünlü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bağlayıcı ünlü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan ek getirildiğinde kök ile eki birbirine bağlayan ünlü, bağlantı ünlüsü: al-ı-r, aç-ı-l-mak, gec-i-k-mek vb

