Bagner Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bagner Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bagner Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bagner Delgado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bagner Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bagner Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bagner Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bagner Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bagner Delgado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bagner Delgado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bagner Delgado 20 Kasım 1995 tarihinde El Carmen şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Bagner Samuel Delgado Loor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bagner Delgado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bagner Delgado'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bagner Delgado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bagner Delgado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Bagner Delgado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bagner Delgado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında El Nacional B

1 Ocak 2015 yılında CD El Nacional

1 Temmuz 2015 yılında El Nacional B

1 Ocak 2016 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2017 yılında El Nacional B

27 Şubat 2018 yılında Mushuc Runa SC

11 Ocak 2019 yılında CD América

1 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa SC

2 Ocak 2020 yılında CD Macará

20 Temmuz 2020 yılında CD Olmedo

31 Aralık 2020 yılında CD Macará

7 Ocak 2021 yılında Mushuc Runa SC

Bagner Delgado kimdir

Bagner Delgado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bagner Delgado şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Bagner Delgado nereli

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