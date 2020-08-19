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Baha Ünlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün COVİD-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Baha Ünlü, internete Baha Ünlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında? yazılarak bakılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili gerekli detaylara haberimizde yer verdik.

Baha Ünlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün sosyal medya hesabından koronavirüs kaptığını açıklamasıyla internette çok aratılanlar arasına girdi. Baha Ünlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığıyla bakılan bu konuyla ilgili detayları biz de haberimizde derledik.

Baha Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, kentte katıldığı bazı programlar sonrası vücudunda ateş ve ağrıların başladığını, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

"SİZLERDEN RİCAM MASKE KULLANIN"

Hastanede tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydeden Ünlü, "Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.

 

 

Baha Ünlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

BAHA ÜNLÜ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Baha Ünlü, 1 Mart 1955 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladıktan sonra İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesini bitiren Ünlü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde üst düzey bürokrat olarak çalıştı. Ünlü evli ve iki çocuk babasıdır 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Milletvekilidir.

Baha Ünlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

İŞ TECRÜBESİ
 

  • Müşavir, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Ankara
  • Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Ankara (2002 - 2003)Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Ankara (2000 - 2002)
  • Malzeme İkmal ve Değerlendirme Müdürü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Ankara (1994 - 2000)
  • Elektrik Mühendisi, TSE, Ankara (1984 - 1994)
  • Memur, DİE, Ankara (1974 - 1976)
  • CHP Genel Merkezi Bilim ve Kültür Platformu Enerji Komisyonu Üyeliği
  • CHP 27. dönem Osmaniye milletvekili adayıdır.
Okan Gül
Video Editörü


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