Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün sosyal medya hesabından koronavirüs kaptığını açıklamasıyla internette çok aratılanlar arasına girdi. Baha Ünlü kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığıyla bakılan bu konuyla ilgili detayları biz de haberimizde derledik.

Baha Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, kentte katıldığı bazı programlar sonrası vücudunda ateş ve ağrıların başladığını, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

"SİZLERDEN RİCAM MASKE KULLANIN"

Hastanede tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydeden Ünlü, "Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.

Değerli Dostlarım,

Osmaniye’de katıldığım programlar sonrasında şüphelerim sonucu yaptırdığım Korona testim pozitif çıktı. Şimdi hastanede tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maske takalım. Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler. — Baha Ünlü (@bahaunluchp) August 19, 2020

BAHA ÜNLÜ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Baha Ünlü, 1 Mart 1955 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladıktan sonra İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesini bitiren Ünlü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde üst düzey bürokrat olarak çalıştı. Ünlü evli ve iki çocuk babasıdır 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Milletvekilidir.

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