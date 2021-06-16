Geçtiğimiz hafta beyin ölümü gerçekleşen müzisyen babası Nail Tatlıöz'ü kaybeden Bahadır Tatlıöz, haberi sosyal medya hesabından duyurmasının ardından hayatı merak edilmeye başlandı. Bahadır Tatlıöz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularını merak edenler haberimizden cevaplara ulaşabilir...

BAHADIR TATLIÖZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bahadır Tatlıöz 27 Temmuz 1976 İstanbul doğumludur. Besteci, piyanist ve müzisyen olan Tatlıöz müzik anlamındaki kariyerini daha 6 yaşındayken girdiği belediye konservatuarı ile hazırladı.

11 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına girerek eğitimine devam eden Tatlıöz ilerleyen zamanlarda kendini iyi bir müzisyen olarak yetiştirmeye devam etti. Sanatçı birçok ünlü sanatçıya piyanistlik yaptı ve yurt dışındaki konserlerde piyanist olarak sahne aldı.

Bahadır Tatlıöz 2018 yılında Yasemin Tatlöz ile hayatını birleştirdi.