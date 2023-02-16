Bahadir Yagiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahadir Yagiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bahadir Yagiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bahadir Yagiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bahadir Yagiz 22 Kasım 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bahadır Abdulkadir Yağız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bahadir Yagiz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Bahadir Yagiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adıyaman FK futbol takımında oynamaktadır. Adıyaman FK takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bahadir Yagiz'nin Adıyaman FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bahadir Yagiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bahadir Yagiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bahadir Yagiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bahadir Yagiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2018 yılında Boluspor U19

4 Ağu 2020 yılında Boluspor

5 Ekim 2020 yılında Gümüşhanespor

5 Nisan 2021 yılında Boluspor

28 Mart 2022 yılında Anadolu

25 Ocak 2023 yılında Adıyaman FK

Bahadir Yagiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bahadir Yagiz şuan Adıyaman FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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