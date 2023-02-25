Bahadur Haziyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bahadur Haziyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bahadur Haziyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bahadur Haziyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bahadur Haziyev 26 Mart 1999 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Bahadur Məmməd oğlu Həziyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bahadur Haziyev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ST-Management yapmaktadır. Bahadur Haziyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Bahadur Haziyev'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bahadur Haziyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bahadur Haziyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bahadur Haziyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bahadur Haziyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MOIK

1 Temmuz 2019 yılında FK Sabail 2

1 Temmuz 2020 yılında FK Sabail

10 Şubat 2021 yılında Keshla

Bahadur Haziyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bahadur Haziyev şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Bahadur Haziyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

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