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Bahai isminin anlamı nedir, Bahai ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Bahai isminin anlamı; Bahailik yanlısı kimse olarak geçmektedir. Bu içeriğimizde Bahai isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bahai isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bahai isminin anlamı nedir, Bahai ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bahai isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bahai ismi ne demek, Bahai ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bahai isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bahai İsminin anlamı nedir? TDK Bahai anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Bahai Bahailik yanlısı kimse anlamında geçmektedir. 

Bahai İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bahai ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

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Bahai isminin kökeni:

Bahai ismi  Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 4 kişi Bahai ismini kullanmaktadır. 

Bahai isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Bahai isminin rengi:

Lacivert

Bahai ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Bahai isminin Harf Analizi Nedir ?

Bahai ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

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Bahai isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bahai ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

A : 1

H : 10

A : 1

İ : 12

= 26 Bahai İsminin Numeroloji Toplamı 26’dir.

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Bahai isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bahai ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bahai isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2   A: 1   H: 8   A: 1   İ: 9 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Bahai isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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