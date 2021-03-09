Bahamalar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bahamalar'ın Bayrağı Nasıldır?

Bahamalar ya da resmi adı ile Bahama Milletler Topluluğu, Karayipler'de yer alan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen Batı Hint Adaları'nın kuzeydoğu sınırını oluşturan bir takımada ülkesi. Kuzey Amerika'da bulunan ülkelerde biridir.

Bahamalar'ın Başkenti?

“Nassau” şehri Bahamalar'ın başkentidir.

Bahamalar'ın Para Birimi Nedir?

“Bahama Doları”Bahamalar'ın para birimidir.

Bahamalar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Bahamalar'ın telefon alan kodu : + 1242

Bahamalar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Bahamalar

Bahamalar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Nassau

Bahamalar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Bahamas

Bahamalar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Nassau

Bahamalar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Bahamalar'ın Bayrağı Nasıldır?