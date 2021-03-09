Bahamalar'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bahamalar'ın Bayrağı Nasıldır?
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Bahamalar ya da resmi adı ile Bahama Milletler Topluluğu, Karayipler'de yer alan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen Batı Hint Adaları'nın kuzeydoğu sınırını oluşturan bir takımada ülkesi. Kuzey Amerika'da bulunan ülkelerde biridir.
Bahamalar'ın Başkenti?
“Nassau” şehri Bahamalar'ın başkentidir.
Bahamalar'ın Para Birimi Nedir?
“Bahama Doları”Bahamalar'ın para birimidir.
Bahamalar'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Bahamalar'ın telefon alan kodu : + 1242
Bahamalar'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Bahamalar
Bahamalar'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Nassau
Bahamalar'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Bahamas
Bahamalar'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Nassau
Bahamalar'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce