Bahamalar'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bahamalar'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Bahamalar ya da resmi adı ile Bahama Milletler Topluluğu, Karayipler'de yer alan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen Batı Hint Adaları'nın kuzeydoğu sınırını oluşturan bir takımada ülkesi. Kuzey Amerika'da bulunan ülkelerde biridir.

Bahamalar'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Bahamalar351461 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 180. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000045 olduğu görülmektedir.

Bahamalar'ın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Bahamalar'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Bahamalar'ın yüz ölçümü 12028 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bahamalar'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3870 km² Karasal Alan : 10010 km²

Bahamalar'ın Haritadaki Yeri / Konumu