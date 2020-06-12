Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın son hali görenleri şok etti. TV 8'de yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla ekranlarda boy gösteren ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Candan bir deri bir kemik kaldı. Candan'ın bu halini gören takipçileri Bahar Candan anoreksiya mı oldu? sorusunu sordu.

Bahar Candan yaptırdığı estetik operasyonlar ve verdiği kilolarla bambaşka birine dönüştü. Karantina döneminde zayıflayan Candan'ın son hali şaşkınlık etkisi yaratıyor.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bahar Candan geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Yaz tatili için Bodrum'a giden Candan'ın hem giyim tarzı hem de aşırı zayıflaması çevredekilerin dikkatini çekti.

Bahar Candan, "Karantina döneminde 57 kilodan 47 kiloya düştüm. Salgın dönemi boyunca evde hiç yemek yemedim. Bu benim ideal kilom" ifadelerini kullandı.

Candan, "Yıllar önce 'İşte Benim Stilim'e katılabilmek için kilo almıştım" diyerek itirafta bulundu.

Bahar Candan'ın geçtiğimiz aylarda yüz ve dudak dolgusu yaptırıp, badem göz operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. Candan bu iddialara şu yanıtı verdi:

"Estetik yaptırmadım. Yaş aldıkça yüzüm oturdu ve inceldi. Dudaklarımda dolgu var. Dudaklarım büyük olsun istedim. Çok büyük oldu. Oldukça memnunum" demişti. İşte Bahar Candan'ın son hali...

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, sosyla medyada iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.”