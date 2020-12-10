Bahar Candan bornozuyla frikik verdi!
Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Bahar Candan'ın bornozuyla yaptığı son çekimi olay oldu. Telefonuyla kendisini çektiği sırada bornozunun azizliğine uğrayan Candan'ın o anları telefonun kamerasına böyle kaydedildi. Yaşanan durumu peş peşe gelen mesajlardan anlayan Candan, bir süre sonra videoyu kaldırdı.
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10 Aralık 2020 Perşembe 11:55
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