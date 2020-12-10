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  3. Bahar Candan bornozuyla frikik verdi!

Bahar Candan bornozuyla frikik verdi!

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Bahar Candan'ın bornozuyla yaptığı son çekimi olay oldu. Telefonuyla kendisini çektiği sırada bornozunun azizliğine uğrayan Candan'ın o anları telefonun kamerasına böyle kaydedildi. Yaşanan durumu peş peşe gelen mesajlardan anlayan Candan, bir süre sonra videoyu kaldırdı.

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10 Aralık 2020 Perşembe 11:55
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