Bahar Candan bornozuyla frikik verdi!

Sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Bahar Candan'ın bornozuyla yaptığı son çekimi olay oldu. Telefonuyla kendisini çektiği sırada bornozunun azizliğine uğrayan Candan'ın o anları telefonun kamerasına böyle kaydedildi. Yaşanan durumu peş peşe gelen mesajlardan anlayan Candan, bir süre sonra videoyu kaldırdı.