Bahar Candan doğum gününde ablası Nihal Candan'ın dudaklarına yapıştı!
23 yaşını ailesi ve birkaç arkadaşıyla kutlayan fenomen Bahar Candan, doğum gününde yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kutlama esnasında ablası Nihal Candan'ın dudağından öpen Bahar Candan'ın o anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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22 Ocak 2021 Cuma 10:18
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