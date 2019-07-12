Bahar Candan Dom Perignon sözleri | Dom Perignon şarkısı |Dom Perignon dinle
Bahar Candan Dom Perignon sözleri arama motorlarında en çok aranan isimlerden birisi oldu. Bizde sizler için bu konuyu araştırdık. İşte Bahar Candan Dom Perignon sözleri, Dom Perignon şarkısı. Dom Perignon dinle
Bahar Candan yeni şarkısı ve ona çektiği klip ile arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Bahar Candan Dom Perignon sözleri nelerdir? Dom Perignon şarkısı nasıldır? Nasıl dinlenir? İşte tüm merak edilenler...
BAHAR CANDAN DOM PERİGNON SÖZLERİ
Dom perignon, Dom perignon
Bu party bizim
Ben elitizm
İşte bu giftim benim
Beni iyi dinleyin
Lucca dinler bizi bu gece
20'ye girdim az önce
Berk Lamboyla da gelince
Teşekkür ederim Bahar C
Dom perignon, Dom perignon
Bu party bizim
Ben elitizm
İşte bu giftim benim
Beni iyi dinleyin
Baksana Nişantaşı kızları
Sever protez tırnakları
Burası Nişantaşı Şeyma Subaşı
Bitti mi şu Miami masalı
Güldüm ben de hahha
İmkansız mı yok ya
Gerçek fenomen burada
Gördün işte ahha
Isır o'nu dedi birileri
Kan kırmızı çok lezzetli
Biliyorum o da benim gibi
Lucca dinler bizi bu gece
20'ye girdim az önce
Berk Lamboyla da gelince
Teşekkür ederim Bahar C
Dom perignon, Dom perignon
Gucci , Chanel, Versace
Karl Lagerfeld ölmedi bizce
Dom perignon
Bu party bizim
Ben elitizm
İşte bu giftim beni
Beni iyi dinleyin
Ağzımda söz kalem olur
İçimdeki kız alev alır
Gözüne göz seni bulur
Geri vites yapan ölür
Güldüm ben de hahha
İmkansız mı yok ya
Gerçek fenomen burada
Gördün işte ahha
Isır o'nu dedi birileri
Kan kırmızı çok lezzetli
Biliyorum o da benim gibi
BAHAR CANDAN DOM PERİGNON ŞARKISI DİNLE
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu.
1.70 boyunda ve 47 kilogramdır.
19 yaşındaki Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyor ve avukat olmak istiyor.
Bahar Candan'ı ilk kez 31 Ekim 2015 tarihinde ekranda gördük. O tarihlerde ablası Nihal Candan İşte Benim Stilim All Star'da yarışmacıydı. Bahar ablasının sahnesine konuk oldu.
2016 yılında İşte Benim Stlim'in yeni dönemi başladı ve Bahar yarışmacı olarak katıldı.
Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, sosyla medyada iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.”
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