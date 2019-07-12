Bahar Candan Dom Perignon sözleri | Dom Perignon şarkısı |Dom Perignon dinle

Bahar Candan yeni şarkısı ve ona çektiği klip ile arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki Bahar Candan Dom Perignon sözleri nelerdir? Dom Perignon şarkısı nasıldır? Nasıl dinlenir? İşte tüm merak edilenler...

BAHAR CANDAN DOM PERİGNON SÖZLERİ

Dom perignon, Dom perignon

Bu party bizim

Ben elitizm

İşte bu giftim benim

Beni iyi dinleyin

Lucca dinler bizi bu gece

20'ye girdim az önce

Berk Lamboyla da gelince

Teşekkür ederim Bahar C

Dom perignon, Dom perignon

Bu party bizim

Ben elitizm

İşte bu giftim benim

Beni iyi dinleyin

Baksana Nişantaşı kızları

Sever protez tırnakları

Burası Nişantaşı Şeyma Subaşı

Bitti mi şu Miami masalı

Güldüm ben de hahha

İmkansız mı yok ya

Gerçek fenomen burada

Gördün işte ahha

Isır o'nu dedi birileri

Kan kırmızı çok lezzetli

Biliyorum o da benim gibi

Lucca dinler bizi bu gece

20'ye girdim az önce

Berk Lamboyla da gelince

Teşekkür ederim Bahar C

Dom perignon, Dom perignon

Gucci , Chanel, Versace

Karl Lagerfeld ölmedi bizce

Dom perignon

Bu party bizim

Ben elitizm

İşte bu giftim beni

Beni iyi dinleyin

Ağzımda söz kalem olur

İçimdeki kız alev alır

Gözüne göz seni bulur

Geri vites yapan ölür

Güldüm ben de hahha

İmkansız mı yok ya

Gerçek fenomen burada

Gördün işte ahha

Isır o'nu dedi birileri

Kan kırmızı çok lezzetli

Biliyorum o da benim gibi

BAHAR CANDAN DOM PERİGNON ŞARKISI DİNLE

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu.

1.70 boyunda ve 47 kilogramdır.

19 yaşındaki Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyor ve avukat olmak istiyor.

Bahar Candan'ı ilk kez 31 Ekim 2015 tarihinde ekranda gördük. O tarihlerde ablası Nihal Candan İşte Benim Stilim All Star'da yarışmacıydı. Bahar ablasının sahnesine konuk oldu.

2016 yılında İşte Benim Stlim'in yeni dönemi başladı ve Bahar yarışmacı olarak katıldı.

Aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, sosyla medyada iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: “Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan.”