Bahar Candan yanlışlıkla vajina yediğini canlı yayında itiraf etti! Seyhan Soylu nasıl toparlayacağını şaşırdı! Al Sana Haber'de sansasyonel olaylar bitmiyor!

Flash Tv’ de ekrana gelen Al Sana Haber’de yorumcu olarak Erol Köse, Yeliz Yeşilmen ve Bahar Candan vardı. Bahar Candan öyle bir laf etti ki stüdyodaki herkes şaşkına döndü.

Moderatör Seyhan Soylu dün kendisine ekrandan laf söyleyen Can Ataklı’ ya, bugün, “Sen doların inip kalkmasını bırak. Önemli olan sizin son zamanlarınızda libidonuzu nasıl kaldırıp indirmesini konuşması lazım” diyerek sert bir yanıt vermişti.

YELİZ YEŞİLMEN'DEN BOMBA SORU

Seyhan Soylu'nun yanıtı üzerine Yeliz Yeşilmen, "Seyhan, sen libidonu kaldırıp indirebiliyor musun?" sorusunu yöneltince işlerin gidişatı değişti. Soylu'nun "Her zaman" diye yanıt vermesi üzerine “Neyle besleniyorsun? Ne yiyip ne içiyorsun?” diye sordu. Soylu ise; “Su içip, simit yiyorum” dedi.

"ISTAKOZDA BİR LİBİDO VAR"

Bu sırada konuşmaya katılan Bahar Candan, Istakoz ye önerisinde bulunarak herkesi şaşkına uğratan açıklamalarda bulundu. Candan, "Istakozda bir libido var. Istakoz zaten libidolu bir hayvan” deyince masadaki herkes kahkahalara boğuldu.

"TÜYLÜ BİR ŞEY VAR"

Konuşmasına devam eden Candan, “Ben bir kere ağzıma bir attım. Tüylü bir şey var. Vajinasıymış. Dedim ki bu ne; bahar hanım vajinası olabilir dediler. Ben hatta kusacaktım” deyince stüdyodakiler bir an şaşkınlık yaşayıp kahkahalara boğuldular.

SİSİ DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Ardından durumu toparlamaya çalışan Soylu, “Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor. O tıbbi olarak bir şey söylüyor aslında. Demek istiyor ki, aynı zamanda bir beslenme uzmanı ve iyi bir gurme olarak ıstakozun nerelerinin yenilip nerelerinin yenilmemesi gerektiğini söylüyor.” yorumunda bulunsa da masada hala herkes olayın şokundaydı.

"BAŞTAN SÖYLEYECEĞİZ"

Erol Köse; “Yahu ıstakozun bilmem neresinden bize ne” diyerek çıkışırken gülmekten kendine gelemeyen Yeliz Yeşilmen de “Ben bu şoktan bir süre çıkamayacağım ama beni bir gün götürmeni istiyorum ıstakoz yemeye. Ama baştan söyleyeceğiz şefe, her türlü organını, kılını, tüyünü temizlesinler.” dedi.