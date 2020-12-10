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  3. Bahar Candan yine frikik kurbanı oldu! Paylaşımını hemen sildi!

Bahar Candan yine frikik kurbanı oldu! Paylaşımını hemen sildi!

Bahar Candan, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Candan video çekerken bornozu açıldı ve göğsü göründü.

İlk olarak 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ekranlarda boy gösteren Bahar Candan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Bahar Candan yine frikik kurbanı oldu! Paylaşımını hemen sildi!

Şimdilerde yeniden bir moda programı ile ekranlara dönen Bahar Candan yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

İlginç makyajı ve bornozlu olarak paylaştığı videolarını çekerken bornozu açılan Candan'ın göğsü göründü.

Bahar Candan yine frikik kurbanı oldu! Paylaşımını hemen sildi!

Durumu bir süre fark etmeden Bahar Candan peş peşe gelen mesajların ardından fotoğrafı kaldırdı.

Bununla da yetinmeyen Candan bir video çekerek, kendisini uyaranlara: "Bana akıl filan vermeyin çünkü siz veriyorsanız bende zaten vardır" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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