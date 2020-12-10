Bahar Candan yine frikik kurbanı oldu! Paylaşımını hemen sildi!

İlk olarak 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ekranlarda boy gösteren Bahar Candan sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Şimdilerde yeniden bir moda programı ile ekranlara dönen Bahar Candan yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

İlginç makyajı ve bornozlu olarak paylaştığı videolarını çekerken bornozu açılan Candan'ın göğsü göründü.

Durumu bir süre fark etmeden Bahar Candan peş peşe gelen mesajların ardından fotoğrafı kaldırdı.

Bununla da yetinmeyen Candan bir video çekerek, kendisini uyaranlara: "Bana akıl filan vermeyin çünkü siz veriyorsanız bende zaten vardır" dedi.