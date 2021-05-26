Bahar Candan'dan şaşırtan hamle: Sosyal medya hesabından sadece Sedat Peker'i takip ediyor!

Moda yarışması programına katılarak ünü yakalayan Bahar Candan geçtiğimiz aylarda tekrar Doya Doya Moda All Star yarışmasına katılarak adından söz ettirmişti.

Son dönem magazin gündeminden düşmeyen Bahar Candan bu kez sosyal medya hesabından yaptığı bir hareketle ilgi çekti.

Fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla ve söylediği sözlerle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Bahar Candan Instagram hesabında kimseyi takip etmezken şimdi Sedat Peker'i takibe alması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kimseyi takip etmeyen Candan'ın Sedat Peker'i neden takibe aldığı takipçileri tarafından merak konusu oldu.