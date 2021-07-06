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  3. Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bakire olmasına rağmen hamile olduğunu söyledi: "Allah isteyen herkese nasip etsin"

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bakire olmasına rağmen hamile olduğunu söyledi: "Allah isteyen herkese nasip etsin"

Yaptığı her hareketle gündeme gelmeyi başaran sosyal medya fenomeni Bahar Candan yaptığı paylaşımla yine herkesi şaşırttı.

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bakire olmasına rağmen hamile olduğunu söyledi: "Allah isteyen herkese nasip etsin"

23 yaşındaki Bahar Candan, yaptığı her hareketler ve paylaşımlarla sık sık magazin gündemine konu oluyor. Geçtiğimiz haftalarda 5 bin TL karşılığında sosyal medya üzerinden arkadaş arayan Candan, Yasin Obuz'la tartışma yaşamasıyla uzunca bir süre konuşulmuştu.

"BAKİREYİM VE HAMİLEYİM"

Bu kez ise bambaşka bir olayla magazin gündemine konu oldu. Candan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gebelik testinin fotoğrafını çekerek, "Bakireyim ve hamileyim. Biri bana bunun açıklamasını yapabilir mi? Çıldıracağım." ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bakire olmasına rağmen hamile olduğunu söyledi: Allah isteyen herkese nasip etsin

Candan, bu paylaşımıyla takipçilerini şaşkına çevirirken hemen ardından yayınladığı bir hikayede ise "Allah isteyen herkese nasip etsin. Hala şoktayım" şeklinde konuştu. 

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bakire olmasına rağmen hamile olduğunu söyledi: Allah isteyen herkese nasip etsin

Bahar Candan'ın bu paylaşımına takipçilerinden yorumlar gecikmedi. İşte onlardan bazıları:

"İkinci Meryem ana vakası hayırlı olsun."

"Bakireyse neden hamilelik testi yaptırdı?"

"Ortada tek çizgi yok mu?"

"Bahar candan için normal bir durum."

Bahar Candan'dan şaşırtan paylaşım! Bakire olmasına rağmen hamile olduğunu söyledi: Allah isteyen herkese nasip etsin

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