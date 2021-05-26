Bahar Candan'ın ''Babam çok kızmaz umarım'' notuyla paylaştığı cesur poza yorum yağdı

Katıldığı moda programı sonrası tanınan ve her hareketiyle magazin gündemine gelen Bahar Candan yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Otelde yaşadığı bilinen Bahar Candan, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği pozla gündeme geldi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Candan, son olarak paylaştığı cesur poza, "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yönetecek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" notunu düştü.

PHOTSHOP İDDİALARINA YANIT

Fotoğrafta Photoshop uyguladığı iddialarına yanıt veren Bahar Candan, "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" açıklamasını yaptı.