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  3. Bahar Candan'ın ''Babam çok kızmaz umarım'' notuyla paylaştığı cesur poza yorum yağdı

Bahar Candan'ın ''Babam çok kızmaz umarım'' notuyla paylaştığı cesur poza yorum yağdı

Sosyal medyada sık sık verdiği cesur pozlarla ve paylaşımlarıyla konuşulan Bahar Candan bu kez çekildiği fotoğrafı "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım" notunu yazarak paylaştı. Bu paylaşıma takipçilerinden yorum yağdı

Bahar Candan'ın ''Babam çok kızmaz umarım'' notuyla paylaştığı cesur poza yorum yağdı

Katıldığı moda programı sonrası tanınan ve her hareketiyle magazin gündemine gelen Bahar Candan yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

Otelde yaşadığı bilinen Bahar Candan, lüks bir rezidansta kiraladığı  evinin merdivenlerinde verdiği pozla gündeme geldi. 

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Candan, son olarak paylaştığı cesur poza,  "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yönetecek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" notunu düştü.

PHOTSHOP İDDİALARINA YANIT

Fotoğrafta Photoshop uyguladığı iddialarına yanıt veren Bahar Candan, "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" açıklamasını yaptı.

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