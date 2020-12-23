Bahar Candan'ın beyaz taytıyla banyoda yaptığı dansa tepki yağdı!

Bir otelin banyosunda çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bahar Candan, takipçilerini şoka uğrattı. Vücut hatlarını belli eden beyaz taytıyla çok konuşulan Candan'a takipçileri tarafından "Her yerini görmek zorunda mıyız" yorumu geldi. Dans ettiği o anlar ise kameraya böyle kaydedildi.