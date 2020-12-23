Bahar Candan'ın beyaz taytıyla banyoda yaptığı dansa tepki yağdı!
Bir otelin banyosunda çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bahar Candan, takipçilerini şoka uğrattı. Vücut hatlarını belli eden beyaz taytıyla çok konuşulan Candan'a takipçileri tarafından "Her yerini görmek zorunda mıyız" yorumu geldi. Dans ettiği o anlar ise kameraya böyle kaydedildi.
İbo Show 7. Bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta kahkahaya doyacak
Atakan Çelik ve Ecem Sena Bayır'ın düeti sosyal medyada büyük ses getirdi!
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'dan tehdit mesajı: ''O mezara seni sokarım!''
Duru Önver'den iki kişiyle seks yapan takipçisine olay yorum: ''Umarım yakışıklı olandandır''
23 Aralık 2020 Çarşamba 08:51
Benzer Videolar