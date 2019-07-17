Bahar Candan'ın yeni klibi eleştiri yağmuruna tutuldu
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan "Dom Pérignon" şarkısına çektiği kliple yine çok konuşuldu. bahr Candan'ın klibi ve şarkısı alay konusu oldu
İşte benim stilim yarışmasına katılarak adını duyuran Bahar Candan tuhaf hareketleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise çektiği bir kliple yine tepkileri üzerine çekti
GÜNDEM OLMAK İÇİN GERÇEK KÜRKLE DOLAŞIYOR
Gündem olmak için kürkle dolaşan ve hayvan severlerin tepkisini çeken Candan, yeni bir video klip çekti.
YENİ ŞARKISINA TUHAF KLİP
Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından şimdi de "Dom Pérignon" isimli parçasına klip çekti.
İŞTE O OLAYLI KLİP
HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK GİBİ
Klibinde tuhaf hareketler sergileyen Bahar Candan, hafızalardan silinmeyecek gibi.
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