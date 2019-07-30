Bahar, CHP'li Belediye Başkanları ve akrabalarına gelmiş...

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde, partisinin seçim sloganı olarak "Bahar gelecek çiçekler açacak" demişti. Yenilenen İstanbul seçimleri için de "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla seçim kampanyasını yürütmüştü. Seçimler oldu başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi büyük illerde seçimi kazandı. Seçimler sonrası CHPliler, "Bahar geldi, yenilenen İstanbul seçimleri sonrası da her şey çok güzel oldu." diye naralar attılar.

Sahi bahar kimlere gelmiş?, Her şey kimler için çok güzel olmuş?, Kimler için biliyor musunuz? Şimdi sırayla yazıyorum Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar amcasının oğlunun eşi Özel Kalem Müdürü oldu, Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy halasının eşi İrfan arası baş danışman olarak atadı Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Akif Akay damadı emekli subay Erkal Şenyurtu Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Çeritoğlusengel'in kuzeni Oya Çeritoğlu sekreter olarak atadı. Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse kardeşi Zafer Köse'yi Özel Kalem Müdürü olarak atadı. Torbalı Belediye Başkanı CHP'li Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur Belediye şirketlerine Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Bunlar yandaşlara gelen bahar bir de kendileri için bahar getiren Belediye Başkanları var. Biri İzmir Karaburun CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin aldığı belediye maaşı yetmez gibi kendisinin Başkan olduğu belediyede ikinci bir görevlendirme yaparak kendisini müdür olarak atadı ve çift maaş almaya başladı. Bir diğeri ise Bursa Nilüfer ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem imarsız arsaya üstelik doğayı katlederek kendisine villa hatta saray yaptırmış. Hani ne oldu 31 Mart öncesi CHP'li yöneticiler ağızlarından adam kayırma rant saray damat laflarını düşürmüyorlardı daha seçimler bir kaç ay olalı rantları adam kayırmaları sarayları damatları gündem oluşturdu gün geçmiyor bir CHP'li belediyesinden bu tip haberler duymaya başladık.



CHP'li Belediyelerde yaşanan bu skandalların ardından gözler CHP'li yöneticilerini aradı. Acaba kendi belediyelerinde yaşanan bu skandallara nasıl bir açıklama yapacaklar diye. Açıklama partinin Grup Başkan vekili Özgür Özel'den geldi. Özel yaptığı açıklamada "CHP olarak bu konuda tavizimiz yok hiç bir CHP'li Belediye Başkan'ın bunu yapmasına izin vermiyoruz ama gelin bunu kanuna koyalım hiç bir başkan yapmasın" diye komik ve garip bir açıklama yapıyor. İnsanın aklına Özgür Özel'e şunu söylemek geliyor; kanunu meclise değil genel merkezinize verin. Öncelikle genel merkeziniz bu olaya el koysun. Belediye Başkanlarınız görevden alınsın da görelim insanın aklıyla alay etmeyim hani bir söz var ya sen önce evinin önündeki pisliği bir temizle sonra mahalleyi hep beraber temizleriz. Sonuç olarak demek ki bahar vatandaşa gelmemiş CHP'li Belediye Başkanları'na akrabalarına gelmiş her şeyde çok güzel olmuş ama yine CHP Belediye Başkanları ve akrabaları için olmuş.