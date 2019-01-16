Bahar Dönemi Çocuk Kursları için kayıtlar sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmesine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek Bahar Dönemi Çocuk Kursları için kayıt işlemleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi çocuklar için sağlık, kültür, sanat, spor, çevre ve eğlence başlıklarının her biri için oluşturduğu projeler ile bölgede bulunan çocuklara yeni ufuklar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 30'a yakın branşta düzenlenecek 2019 Bahar Dönemi Çocuk Kursları için kayıt işlemleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmesine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek Bahar Dönemi Çocuk Kursları yine dopdolu olacak. 4 Şubat tarihinde başlayacak kurslar 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kurslar için kayıt işlemleri ise 18 Ocak tarihine dek sürecek. 3-17 yaşarası çocuklara yönelik gerçekleşecek kurslar kapsamında; oyun beceri grubu, jimnastik, satranç, bağlama, etüt, resim, tekvando, keman, viyola, viyolonsel, konterbass, drama, kukla atölyesi, 3 top bilardo, cam fırın teknikleri, seramik, cam şaloma, heykel, bilgisayar, İngilizce, dart ve çocuk yogası gibi eğitimler çocuklar ile buluşacak.

Açıklamada, "Kayıtların devam ettiği Bahar Dönemi Çocuk Kursları tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan ulaşabilecek" denildi.

Kaynak: İHA