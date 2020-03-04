'Bahar Kalkanı'nda yaralanan Bursalı uzman çavuşun sağlık durumu iyi

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 6 askerden 1'inin, Bursa'nın İnegöl nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ersin Yıldız olduğu öğrenildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yıldız'ı aradığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 6 askerden 1'inin, Bursa İnegöllü Uzman Çavuş Ersin Yıldız olduğu öğrenildi. Yaralı Yıldız'ın, diğer asker arkadaşları ile birlikte Hatay'da tedavi gördüğü belirtildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yaralı Uzman Çavuş Ersin Yıldız ile telefonla görüştüğünü belirterek, "İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan İnegöllü hemşehrimiz Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ı telefonla aradım. Çok şükür durumu iyi. Şu anda Hatay'da tedavi görüyor, GATA'ya sevk edilecek. Allah tüm askerlerimizi korusun, yaralılarımıza da acil şifa versin inşallah" dedi.

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Kaynak: DHA