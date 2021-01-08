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Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak

Zalim İstanbul dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Bahar Şahin, hastanelik oldu. Şahin'in tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olacağı ortaya çıktı.

Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması nedeniyle başrolünü oynadığı ‘İyi Aile Babası’ dizisinden ayrılma kararı alarak pandemi sürecini setlerden uzak geçirme kararı alan Bahar Şahin önceki akşam bir anda rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak

Karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak

Güzel oyuncunun, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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