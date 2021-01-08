Bahar Şahin hastaneye kaldırıldı! Ameliyat olacak
Zalim İstanbul dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Bahar Şahin, hastanelik oldu. Şahin'in tedavisinin tamamlanmasının ardından ameliyat olacağı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması nedeniyle başrolünü oynadığı ‘İyi Aile Babası’ dizisinden ayrılma kararı alarak pandemi sürecini setlerden uzak geçirme kararı alan Bahar Şahin önceki akşam bir anda rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı.
Güzel oyuncunun, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.