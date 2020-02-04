Bahar Şahin kimdir? Aslen nereli? Sevgilisi kim? soruları arama motorlarında üst sıralara çıkmaya başladı. İşte Bahar Şahin hakkında ki merak edilenler..

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. 14 yaşında iken anne ve babası boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşerek eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okullu iken okulun tiyatro ekiplerine katıldı. Ankara Altındağ Gençlik Merkez'inde tiyatro ekibine dahil oldu. İstanbul'da iken bir gece ailecek akşam yemeğinde iken yapımcı Arzu Eğmir ile şans eseri tanışıp sonrasında “O Hayat Benim” dizisinin yönetmenlerinden Yönetmen Merve Girgin ile tanıştırdı. Ve “O Hayat Benim” dizisinde oynamaya başladı. Bir dergiye gönderdiği fotoğraflarla birinci oldu ve kapakta yer aldı.

BAHAR ŞAHİN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2017 – Kayıtdışı (İnci) (TV Dizisi)

2017 – OHA Diyorum (Sinema Filmi)

2017 – Lise Devriyesi (Işıl) (TV Dizisi)

2016 – Pepee: Birlik Zamanı (Liko -Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 – 2016 – O Hayat Benim (Toplam 4. Sezon) (Müge) (TV Dizisi)