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Bahar Şahin'in sevgilisi Oktay Çubuk kimdir, nereli, Kaç yaşında?

Son olarak Gülümse Kaderine dizisinde rol alan ünlü oyuncu Bahar Şahin'in yeni sevgilisi Oktay Çubuk merak konusu oldu. Baba'da Kadircan karakterine hayat veren oyuncunun hayatı araştırılıyor. Peki Bahar Şahin'in sevgilisi Oktay Çubuk kimdir, nereli, Kaç yaşında?

Bahar Şahin'in sevgilisi Oktay Çubuk kimdir, nereli, Kaç yaşında?

Futbolcu Dorukhan Toköz'ün ihanetine uğrayan güzel oyuncu Bahar Şahin, Oktay Çubuk ile görüntülendi. Şimdilerde Baba dizisinde boy gösteren Oktay Çubuk, merakla araştırılmaya başlandı. Biz de bunun üzerine haberimizde Bahar Şahin'in sevgilisi Oktay Çubuk kimdir, nereli, Kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Bahar Şahin'in sevgilisi Oktay Çubuk kimdir, nereli, Kaç yaşında?

BAHAR ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ OKTAY ÇUBUK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Mart 1996’da İzmir’de doğan Oktay Çubuk , lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilik ile giren Çubuk tam burslu olarak eğitim hayatına orda devam etmektedir.

Bahar Şahin'in sevgilisi Oktay Çubuk kimdir, nereli, Kaç yaşında?

Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayil Atölye’de aldıktan sonra birçok workshopa katılmıştır. İlk olarak Cennetin Gözyaşları dizisinde rol almıştır, sonrasında Nisan Dağ’ın Bir Nefes Daha filminde başrol olarak yer almıştır Ask Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandıran Çubuk, Ah Nerede ve Baba dizilerinde de rol aldı.

Bahar Şahin'in sevgilisi Oktay Çubuk kimdir, nereli, Kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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