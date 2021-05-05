Bahar Şahin,"Lovelandık" dedi, Dorukhan Toköz'e aşkını ilan etti

Çalkantılı ilişkileri ile magazin dünyasında adından söz ettiren oyuncu Bahar Şahin, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ile fotoğrafını paylaşarak sevgili olduklarını açıkladı. Şahin, paylaştığı bu fotoğrafı iki dakika sonra sildi. Şahin'in paylaşımında "Lovelandık" (Aşklandık) yazması da dikkat çekti.

Güzel oyuncu daha önce Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan Cenan Adıgüzel ile aşk yaşıyordu.