Bahar yorgunluğu iştah engenizi bozmasın!

Biyolojik saatinizi yeni mevsime göre ayarlamanız gerekiyor. Doğru beslenerek ve egzersiz yaparak enerjinizi ve bağışıklığınızı korumak çok kolay olacak…

Kış mevsiminden bahar aylarına geçiş döneminde metabolizmada uyum problemleri görülmektedir. Bu süreçte genellikle kas ağrıları, sırt ve boyun ağrıları, yorgunluk, ruhsal sıkıntılar, konsantrasyoneksikliği, uyku bozuklukları, unutkanlık ile kendini hissettiren bahar yorgunluğu ve mide bağırsak problemleri görülmektedir. Beraberinde hafıza zayıflaması daha ileri dönemlerde depresyon gibi aşılması zor süreçlere rede neden olmaktadır.

Bahar yorgunluğunun en büyük sebebi havada artan elektrik yükü ve bunu taşıyan negatif-pozitif iyonlar dır. Sağlıksız beslenme vitamin ve mineral eksikliği tiroit bezinin düzensiz çalışması bahar yorgunluğunun nedenlerinden biridir. Bahar yorgunluğuna dikkat edilmez ise kronikleşebilmektedir.

Bu durumdan sağlıklı beslenerek bahar yorgunluğunu ve bağışıklık sistemimize olumsuz etkilerini azaltabiliriz.

Kahvaltı asla ihmal edilmemelidir.

Araştırmalar, kahvaltı etmeyenlerin günün ileriki saatlerinde daha çok kalori aldıklarını kanıtlamıştır.

Strese karşı B vitaminleri ve Omega- 3 tüketmelidir.

Baharda stresin olumsuz etkilerinden kurtulmak için Tam Tahıllı ekmek, kuru baklagiller, süt ürünleri, kırmızı et, tavuk, yumurta ve yeşil yapraklı sebzeler B vitamininden zengin besinlerdir. Omega- 3 yağ asitlerinin stres hormonlarını azaltıcı etkisi olduğundan haftada 1-2 defa balık tüketilmeli, her gün 2-3 adet ceviz veya 8-10 adet fındık ara öğün olarak tüketilmesi tercih edilmelidir.

Sıfır karbonhidrat alımı depresyonu tetikler. Beslenmemizden eksik edilmemelidir.

Yapılan çalışmalarda; Tahıl grubu içermeyen karbonhidrattan yoksun diyetlerin kişileri daha agresif ve depresif hale getirdiği kanıtlanmıştır.

Su içmek için susamayı beklemeyin

Ödem hormonal dengelerdeki değişmeler nedeniyle bahar aylarında en sık karşılaşılan problemlerdendir.

Bahar aylarında yükselen ısı ve nem ile birlikte vücutta sıvı kaybı artmaktadır. Bu nedenle sıvı tüketimi arttırılmalı tuz tüketimi azaltılmalıdır. Günde 2.5-3 lt su içilmelidir.

Kafain alımı sınırlandırılmalıdır.

Kahve, çay, kakao ve benzeri kafeinli içecekler azaltılmalıdır. Bitki çaylarından özellikle rezene, melisa,papatya, ısırgan otu, anason içeren bitki çayları genel rahatlatıcı etkisinden dolayı uykusuzluk durumlarında tercih edilmelidir.

Posa içeriği yüksek besinler tercih edilmelirdir.

Mevsim geçişlerinde kabızlık gibi bağırsak problemlerine karşı posalı besinler tüketilmeli öğünlerde mutlaka sebze yemeği veya salata tüketmek önemlidir.

Düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Yapılan araştırmalar düzenli yapılan egzersiz strese karşı olumlu etkileri olduğunu kanıtlamaktadır. Düzenli egzersiz yapmak vücut ağırlığının dengelenmesine, metabolizmanın hızlanmasına, kişinin kendisini daha sağlıklı ve zinde hissetmesine yardımcı olmaktadır. Haftada 3 kere 40 dakika süreyle tempolu yürüyüşler yapılmalıdır.

Sağlık insana sunulan en büyük hediyedir. Sağlığınızın kıymetini bilmeniz dileğiyle..