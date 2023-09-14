Baharat kategorisinde AB Komisyonunun tescillediği ilk ürün safran oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safran, baharat kategorisinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillenen ilk ürün...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Baharat kategorisinde AB Komisyonunun tescillediği ilk ürün safran oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safran, baharat kategorisinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillenen ilk ürün oldu.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen Safranbolu Safranı, "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Ekimi Ağustos ayında yapılan safran, Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat ediliyor.

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimiyle 2022 yılının Ağustos ayında Safranbolu Safranı'nın tescili için Avrupa Birliği Komisyonuna tescil için başvuru yapıldı.

1 yıllık çalışmanın ardından Safranbolu Safranı AB Komisyonu tarafından 7 Eylül 2023 tarihinde baharat kategorisinde tescillenen ilk ürün oldu.

Düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Ülkemizde bildiğiniz gerçekten çok tercih edilen, gerçekten başarıya da alınan birçok üniversitede şu anda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bölümümüz var. Aslında bu konuyu üniversitemizde de ele almamız lazım. Belki Safranbolu'muz da olabilir ya da ilimizdeki bir meslek yüksekokulumuzda olabilir. Bence tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bölümümüzü açıp aynı şekilde ilimizde bunun bilimsel anlamda da üniversiteli işin içerisine katarak bence bu yolda bu yolculukta hep birlikte yürümemiz lazım diye düşünüyorum" dedi.

Coğrafi işaretle ilgili süreci Safranbolu'nun ve kentin turizmine de katkı sağlayacak bir noktaya getirilmesi gerektiğini belirten Yavuz, "Ama her şeyden önemlisi üretimi arttırmamız lazım. Bence artık pazar ticarileştirme noktasında artırmayı gerektiriyor. İsmail Bey" gibi cesareti yeni üreticilerimizle birlikte safran üretimini ciddi şekilde artık üretmemiz lazım. Çünkü Avrupa Birliği coğrafi işaret aldıktan sonra artık bütün dünyada tanınır olacak ve bununla birlikte muhtemelen talepler artacak. Bu talepler noktasında bizim arzı artırmamız lazım. Bu da üzerinde belki çalışmamız gereken konulardan birisi olacak" diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, üretime odaklanmak ve arttırmak gerektiğini aktararak, bir ürünün menşeini veya mahrecini almanın önemli olmadığını, onun üretimini, sanayisini elinde tutmak gerektiğini söyledi.

Keskinkılıç, özel teşebbüse de safranın gelişmesi, üretiminin artırılması için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Safranın sağlık noktasında önemli bir yeri olduğunu anlatan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bunun yanında bizim kentimize en büyük faydamız da turizm açısından oldu. Bunun ekmeği de bu aylarda safran hasadının olduğu Ekim Kasım aylarında bütün kent olarak yaşıyoruz olayı" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Safranının tescili ile elde edilen kazanımlar hakkında bilgi veren Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener de, "Baharat kategorisinde ilk ürün Türkiye'den ve Safranbolu safranıyla olması. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yapılan bu başvuruda AB komisyonunda şu ana kadar başvuru tarihlerine baktığımızda ilk defa Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yer alması bizi büyük bir mutluluk verdi. Stratejik bir ürün olan Safranbolu Safranının çok kısa bir süreç içerisinde ilan ediliyor olması. Bu bize neyi gösteriyor? Artık sadece Safranbolu değil. Türkiye değil. Avrupa Birliği Komisyonu'nun tamamında bütün ülkeleri meşhur hale gelen Safranbolu'nun marka değeri olan Safranbolu Safranının tescil yolunun açık olması" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Son Haberler
Başkan Yüce: “Sakarya yıllar boyu tarımın başkenti olarak anılmaya devam edecek”
Başkan Yüce: “Sakarya yıllar boyu tarımın başkenti olarak anılmaya devam edecek”
Sidney’de kontrollü yangınlar hava kalitesini düşürdü
Sidney’de kontrollü yangınlar hava kalitesini düşürdü
Kentsel dönüşüm, akıllı şehir ve iklim değişikliği zirvede konuşuldu
Kentsel dönüşüm, akıllı şehir ve iklim değişikliği zirvede konuşuldu
TUFAG’ta yeni dönem kayıtları başladı
TUFAG’ta yeni dönem kayıtları başladı
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!