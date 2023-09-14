Baharat kategorisinde AB Komisyonunun tescillediği ilk ürün safran oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safran, baharat kategorisinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tescillenen ilk ürün oldu.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen Safranbolu Safranı, "Dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılıyor.

Ekimi Ağustos ayında yapılan safran, Ekim ve Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasat ediliyor.

Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimiyle 2022 yılının Ağustos ayında Safranbolu Safranı'nın tescili için Avrupa Birliği Komisyonuna tescil için başvuru yapıldı.

1 yıllık çalışmanın ardından Safranbolu Safranı AB Komisyonu tarafından 7 Eylül 2023 tarihinde baharat kategorisinde tescillenen ilk ürün oldu.

Düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Ülkemizde bildiğiniz gerçekten çok tercih edilen, gerçekten başarıya da alınan birçok üniversitede şu anda tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bölümümüz var. Aslında bu konuyu üniversitemizde de ele almamız lazım. Belki Safranbolu'muz da olabilir ya da ilimizdeki bir meslek yüksekokulumuzda olabilir. Bence tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bölümümüzü açıp aynı şekilde ilimizde bunun bilimsel anlamda da üniversiteli işin içerisine katarak bence bu yolda bu yolculukta hep birlikte yürümemiz lazım diye düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

Coğrafi işaretle ilgili süreci Safranbolu'nun ve kentin turizmine de katkı sağlayacak bir noktaya getirilmesi gerektiğini belirten Yavuz, "Ama her şeyden önemlisi üretimi arttırmamız lazım. Bence artık pazar ticarileştirme noktasında artırmayı gerektiriyor. İsmail Bey" gibi cesareti yeni üreticilerimizle birlikte safran üretimini ciddi şekilde artık üretmemiz lazım. Çünkü Avrupa Birliği coğrafi işaret aldıktan sonra artık bütün dünyada tanınır olacak ve bununla birlikte muhtemelen talepler artacak. Bu talepler noktasında bizim arzı artırmamız lazım. Bu da üzerinde belki çalışmamız gereken konulardan birisi olacak" diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, üretime odaklanmak ve arttırmak gerektiğini aktararak, bir ürünün menşeini veya mahrecini almanın önemli olmadığını, onun üretimini, sanayisini elinde tutmak gerektiğini söyledi.

Keskinkılıç, özel teşebbüse de safranın gelişmesi, üretiminin artırılması için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Safranın sağlık noktasında önemli bir yeri olduğunu anlatan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Bunun yanında bizim kentimize en büyük faydamız da turizm açısından oldu. Bunun ekmeği de bu aylarda safran hasadının olduğu Ekim Kasım aylarında bütün kent olarak yaşıyoruz olayı" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Safranının tescili ile elde edilen kazanımlar hakkında bilgi veren Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener de, "Baharat kategorisinde ilk ürün Türkiye'den ve Safranbolu safranıyla olması. Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yapılan bu başvuruda AB komisyonunda şu ana kadar başvuru tarihlerine baktığımızda ilk defa Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak yer alması bizi büyük bir mutluluk verdi. Stratejik bir ürün olan Safranbolu Safranının çok kısa bir süreç içerisinde ilan ediliyor olması. Bu bize neyi gösteriyor? Artık sadece Safranbolu değil. Türkiye değil. Avrupa Birliği Komisyonu'nun tamamında bütün ülkeleri meşhur hale gelen Safranbolu'nun marka değeri olan Safranbolu Safranının tescil yolunun açık olması" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)