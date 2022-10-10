Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü Tanımı;

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Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü Maaşları

Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.72

Meslek Adı :

Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Baharat ve Toz Karışımlar Hazırlama Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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