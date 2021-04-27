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  3. Baharın gelmesiyle birlikte Çankaya'daki parklarda görsel şölen oluştu

Baharın gelmesiyle birlikte Çankaya'daki parklarda görsel şölen oluştu

Çankaya Belediyesi tarafından aylar önce başlatılan bahar hazırlıkları görsel güzelliğe dönüştü.

Baharın gelmesiyle birlikte Çankaya'daki parklarda görsel şölen oluştu

Aylar öncesinden başlayan çalışmalarla hazırlıklarını yapan Çankaya Belediyesi, parkları rengarenk çiçeklerle donattı. Yılın 365 günü ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında bahar aylarına yönelik başlatılan budama, toprak serimi, bakım ve çiçeklendirme gibi dokunuşlar meyvesini veriyor.

Belediyenin kendi tesislerinde ve kendi personeliyle en düşük maliyetle ürettiği yazlık çiçekler, park zengini Çankaya'nın güzelliğine güzellik katıyor. Pandemi nedeniyle bunalan vatandaşlar kısıtlamanın olmadığı zamanlarda Çankaya parklarında dinlenme ve rahatlama imkanı buluyorlar.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bahar gelmesiyle birlikte Çankaya'daki parklarda görsel şölen oluştu

Bahar gelmesiyle birlikte Çankaya'daki parklarda görsel şölen oluştu

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