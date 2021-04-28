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  3. Baharın gelmesiyle yetişen şifa deposu çiriş otu tezgahlarda yerini aldı

Baharın gelmesiyle yetişen şifa deposu çiriş otu tezgahlarda yerini aldı

Erzincan'da karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, pazarcıların geçim kaynağı oldu.

Baharın gelmesiyle yetişen şifa deposu çiriş otu tezgahlarda yerini aldı

Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen çiriş otu, Erzincan'da pazarcıların geçim kaynağı oldu. Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Erzincan'da, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu toplanmaya başlandı.

Dağlık ve kayalık arazilerde çiriş otu toplayan vatandaşlar, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri bu otları özenle torbalara yerleştirerek sırtlarında evlerine taşıyor.

Binbir zahmetle toplanan çiriş otlarını çamur ve yabani otlardan temizleyen vatandaşlar, çiriş otunun bir kısmını yemeklerde kullanmak üzere kendilerine ayırırken, ihtiyaç fazlasını da kilogramı 10 liradan satıyor.

YEMEKLERE LEZZET KATIYOR

Yörede "gulik" olarak da adlandırılan ve yemeklere lezzet katan çiriş otundan genellikle çorba, gözleme ve konserve yapılıyor.

Sinan Atasever, çiriş otunun insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi. Çiriş otunu tazeyken topladıklarını belirten Atasever, "Bizim burada karların erimesiyle bu ot ortaya çıkıyor. Biz de genelde yemeklerde kullanmak ya da satmak için toplamaya çıkıyoruz. Topladığımız bu otu evde kadınlarımız doğrayıp kaynatıyor ve gözleme, çorba, konserve ve yağda kavurmasını yapıyorlar. Sağlığa çok faydası var bağırsakları çalıştırıyor." diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Baharın gelmesiyle yetişen şifa deposu çiriş otu tezgahlarda yerini aldı

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