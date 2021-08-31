Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı. Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu. Bunun ardından Hekimoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. İlgilisi "Bahattin Hekimoğlu kimdir? Nereli,kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar..

BAHATTİN HEKİMOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Ocak 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen Bahattin Hekimoğlu, paralimpik okçuluk dalında Türkiye'yi temsil ediyor.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı.

Rakibini 139-134 mağlup eden Hekimoğlu, bronz madalyayı ülkemize kazandıran sporcu oldu.