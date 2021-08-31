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Bahattin Hekimoğlu kimdir? Nereli,kaç yaşında?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde yarışan Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya kazanınca vatandaş iki ismin kim olduğu hakkında bilgi edinmek istiyor. Haberimizde iki isimden Bahattin Hekimoğlu'nun biyografik bilgilerine sizler için yer verdik. İşte Bahattin Hekimoğlu kimdir? Nereli,kaç yaşında? sorularının yanıtları...

Bahattin Hekimoğlu kimdir? Nereli,kaç yaşında?

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı. Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu. Bunun ardından Hekimoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. İlgilisi "Bahattin Hekimoğlu kimdir? Nereli,kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar..

BAHATTİN HEKİMOĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Ocak 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen Bahattin Hekimoğlu, paralimpik okçuluk dalında Türkiye'yi temsil ediyor.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı.

Rakibini 139-134 mağlup eden Hekimoğlu, bronz madalyayı ülkemize kazandıran sporcu oldu.

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