Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) görev tanımı nedir, Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) ne iş yapar, Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Tanımı;

Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, çevre koşullarını düzenleyebilen, süs bitkilerinde budama ve hastalıkları ile mücadele edebilen kişidir.

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Maaşları

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Ne İş Yapar?

Bahçe Bakım Elemanı(Park, Bahçe ve Koruların Bakımı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projeyi uygulamak,

b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak,

c) Fide/fidan dikimi yapmak,

d) Sera türlerini araştırmak,

e) Çevre koşullarını düzenlemek,

f) Dış mekân bitkisi yetiştirmek,

g) Çim alan tesisi yapmak,

h) Budama yapmak,

i) Süs bitkileri hastalıkları ile mücadele yapmak,

j) Kültürel işlemleri yapmak,

k) Meyve yetiştirmek,

l) Toprak işleme alet ve makinelerinin ayarlarını yapmak ve kullanmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) mesleğinin meslek kodu 6113.22 olarak belirlenmiştir



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