Bahçe Bitkileri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bahçe Bitkileri Teknisyeni maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Bahçe Bitkileri Teknisyeni iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Bahçe Bitkileri Teknisyeni iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Bahçe Bitkileri Teknisyeni Tanımı;
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Bahçe Bitkileri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Bahçe Bitkileri Teknisyeni Maaşları
Bahçe Bitkileri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bahçe Bitkileri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bahçe Bitkileri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3142.55
Meslek Adı :
Bahçe Bitkileri Teknisyeni
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu :
Tarım Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları : Bahçe Bitkileri Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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