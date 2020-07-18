Bahçe temizliği ateşi orman yangınına neden oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evin bahçe temizliği için yakılan ateş Ahir Dağı'ndaki ormanlık alana sıçradı. Yangında 1 hektarlık alan kül olurken, bir kulübe de orman işçilerinin hızlı müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtuldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nun üst kısmında ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, ormanlık alanın çevresindeki evlerden birinde bahçe temizliği yapmak için ateş yakıldı ancak alevler ormanlık alan sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 8 arazöz ile yangına müdahale etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına Kuzey Çevre Yolu'nun üst kısmından destek verdi. Alevlerin dibine kadar yaklaştığı bir kulübe ise orman işçilerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın söndürme helikopterinin de havadan katıldığı söndürme çalışmaları sonunda yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 hektarlık alan küle dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA