Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri Maaşları

Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri maaşı ortalama olarak aylık 6000_TL'dir. En düşük Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri maaşı 4500_TL, En yüksek ise 7500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.15

Meslek Adı :

Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sebzecilik, meyvecilik, bağcılık kısmen de süs bitkilerinin yetiştirme, çoğaltma, hasat, depolama ve ürünlerin pazarlaması alanında çalışan kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sebze, meyve ve süs bitkilerini yetiştirmek için bahçe kurmak,

b) Bilimsel yöntemlerle budama, ayıklama, gübreleme, ilaçlama işlerinde çalışmak,

c) Sebzeciliğin ve meyveciliğin bilimsel yöntemlerle yapılması için araştırmalar yapmak,

d) Sebze ve meyvelerin gelişimini takip etmek,

e) Sebze ve meyvelerin gelişiminde hastalık tespit edilmesi halinde koruyucu önlemler almak,

f) Sebze ve meyvelerin toplanması, istif edilmesi ve kolilenmesine yardımcı olmak,

g) Ambalajlama ve pazarlama ile ilgili karşılaşabilecek sorunlara çözümler bulmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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