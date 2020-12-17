Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş yağmuruna tuttu!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 54 yaşındaki Ahmet Öztürk isimli bir kişi boş arazide eşyalarını yaktığı sırada dumandan rahatsız olan komşusunun taşlı saldırısına uğradı. Yüzüne taş isabet eden Öztürk'ün çığlığıyla gelen aile sakinleri 112'ye haber verdi. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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17 Aralık 2020 Perşembe 09:47
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