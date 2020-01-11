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  3. Bahçede kar topu oynuyorlardı! Acıyla bağırmaya başladılar

Bahçede kar topu oynuyorlardı! Acıyla bağırmaya başladılar

Afyonkarahisar merkez Dumlupınar Mahallesi’nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu’nun ortak kullandığı bahçede, bugün öğleden sonra kar topu oynayan öğrencilerden 7’si, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerinde siyah yanıklar oluştu.

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11 Ocak 2020 Cumartesi 08:59

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