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  3. Bahçeli: "31 Mart’tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır."

Bahçeli: "31 Mart’tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır."

IHAAW161934-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır." 26.02.2019 16:19:34 TSINNNN

Bahçeli: "31 Mart’tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır."

IHAAW161934-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zafer çıkmalıdır." 26.02.2019 16:19:34 TSI NNNN


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