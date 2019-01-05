Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi’yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacaktır"
IHAAW160809-SIY/04-01-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dâhilinde ortak çalışmalar icra ve
IHAAW160809-SIY/04-01-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dâhilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir" dedi. 04.01.2019 16:08:09 TSI NNNN
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