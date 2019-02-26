İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Bahçeli: "Allah’ın izniyle 31 Mart’ta ’Sağduyunun Birlikteliği’ galip gelecektir."

Bahçeli: "Allah’ın izniyle 31 Mart’ta ’Sağduyunun Birlikteliği’ galip gelecektir."

IHAAW161545-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta "Sağduyunun Birlikteliği" galip gelecektir." 26.02.2019 16:15:45 TSINNNN

Bahçeli: "Allah’ın izniyle 31 Mart’ta ’Sağduyunun Birlikteliği’ galip gelecektir."

IHAAW161545-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta "Sağduyunun Birlikteliği" galip gelecektir." 26.02.2019 16:15:45 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.