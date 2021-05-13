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Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, partinin kurucu lideri Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, "Acılı günlerden geçiyoruz. Kovid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz." dedi.

Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

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"BURUK BİR BAYRAM GEÇİRMEKTEYİZ"

Çıkışta gazetecilerin bayramını kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Acılı günlerden geçiyoruz. Kovid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içerisinde bir Türkiye'yi görmek isteriz. Cenabı Allah'tan niyazımız budur."

Kaynak: AA

Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettiBahçeli, Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettiBahçeli, Alpaslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Tayfun Altuntaş
Editör
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