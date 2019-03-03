Bahçeli: Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimde Ankara'nın önemine dikkat çekerek, "Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir. Cumhur, hem Ankara'ya hem de Cumhuriyet'e sahip çıkacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde Ankara'nın, Millet İttifakı'na teslim olmayacağını söyledi. Bahçeli, başkenti korumak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Türkiye'mizin huzur, güvenlik ve istikrar hedefleri için yapacağımız pek çok şey önümüzde duruyor. Başkentimizin onurunu korumak zorundayız. Başkentimizin itibar ve iradesini yükseğe çıkarmak durumundayız. Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara dün zulmete boyun eğmedi, yine eğmeyecektir. İstikbal meşalesi yandıkça, istiklal menkıbesi ilelebet yankılandıkça Ankara'yı durdurmaya, Ankara'ya kilit vurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü Ankara demek Türkiye demektir. Ankara demek Cumhuriyet demektir. Ankara demek milli mücadelenin adı ve anısı demektir. Cumhur, hem Ankara'ya hem de Cumhuriyet'e sahip çıkacaktır" dedi.

'31 MART'TA ŞAMARI YİYECEKLER'

HDP ile ittifak kuranların, 31 Mart'ta milletin şamarını yiyeceğini söyleyen Bahçeli, "HDP'yle ittifak kurup PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir. Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır. Zillete bulanmış, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçemeyecektir. Hangi faziletsiz ve fırıldak Ankara'yı zindana çevirebilecektir? Cumhur, başkentini yüzüstü bırakır mı? Cumhur İttifakı hem Ankara'nın hem de diğer vatan köşelerinin gören gözüdür, işiten kulağıdır, çarpan kalbidir, tutan elidir, haykıran ve hakkını savunan gücüdür" diye konuştu.

'MHP SAHADADIR'

Bahçeli, MHP'nin Ankara'da A'dan Z'ye bütün teşkilat mensuplarıyla sahada olduğunu ve geceyi gündüze katıp gereği neyse fedakarlıkla yerine getireceğini belirterek, "Rehavete kapılmayacağız. Rahat ve konfor arayamayacağız. Hiçbir ihtimali göz ardı etmeyeceğiz. Eksik neredeyse orayı gidereceğiz. Açık neredeyse orayı kapatacağız. Zaaf varsa tespit edip telafi edeceğiz. Yapacaklarımızı ertelemeyeceğiz. Tedbir alacağız, temkinli olacağız, sonra da tevekkül edeceğiz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri bir beka seçimidir diyoruz, hop oturup hop kalkıyorlar. Bekaya deterjan deyip gafillikte rekorlar kırıyorlar" dedi.

'ELBETTE GÜZEL GÜNLER YAKINDIR'

Bahçeli, İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarına gelen eleştirilere ise "Tanzim satış noktalarını dillerine doluyorlar ama Türkiye'yi tahliye ve tahrip etmek isteyen alçaklara hiç ses çıkarmıyorlar. "Mart'ın arkası bahar diyorlar', bre ahmaklar, elbette bahardır, elbette güzel günler yakındır" sözleri ile yanıt verdi.

'MAZBATALI TERÖRİST'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da kazanıp batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Mazbatalı teröristlere ne zaman itiraz edeceklerdir. Zillet İttifakı teröristlere tepkisizdir, çünkü zillet PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı çuvalda, aynı çizgide, aynı karededir. HDP, Ankara'da niye aday göstermedi? HDP, Ankara'da kimin yanında? Kimlerin safında? Bu demektir ki, PKK Ankara'nın düşürülmesini hedefliyor. Zillete Kandil'den ilave destek geliyor. Ankaralı kardeşlerim bunu yutar mı? Bu tuzağa düşer mi? Ankara'da CHP-İP-SP-HDP-PKK yan yanadır. Türk milleti beka sorununa dönüşmüş zilleti her yönüyle ve ibretle izlemektedir. CHP, PKK'nın gölgesine sığınmıştır, HDP'ye el avuç açmıştır. Bunların ittifakı zillet, düştükleri durum rezalettir. HDP'yle, PKK'yla yanak yanağa olanlara Ankara'da geçit yoktur." diye konuştu.

'10 MART'TA NE OLACAKSA AÇIKLASIN'

Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edecektir" sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Mart ayı CHP'nin sevdasıdır. Hala 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart'ta ne olacağını tam kestiremiyor, 10 Mart'ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor. O bakımdan 9 Mart'ı CHP artık özlemesin. "Yavuz" kod adıyla kendilerine bir kahraman aramasın. Yön hareketiyle Türkiye'yi bir karanlığa sürüklemesin. Onun için 31 Mart'ta söylenenleri de dikkate alırsanız ekonomik ve toplumsal gidişatı 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını söylüyor. Bu sır nedir? Sayın CHP'nin grup başkanvekili 31 Mart'tan evvel ne olacağını biliyor? Bu konuyu millete anlatsın. Eğer 31 Mart, 9 Mart'ın özlemi ise bu hayalden kurtulsunlar."

KONSOLİDE TARTIŞMALARI

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 gün önce Cumhur İttifakı'yla alakalı, "yeterli konsolidasyonu sağlayamadık" demişti. Siz Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de MHP olarak hiç anket yaptırıyor musunuz?" sorusuna ise, şu şekilde yanıt verdi:

"MHP'nin anket yaptırma hedefi ve gayesi bugüne kadar olmamıştır. Anketlere güvenimiz sıfır katsayısındadır. Cumhur İttifakı'nın 1398 belediyesinde konsolidenin nasıl olması gerektiği, önemli bir sabrı ve anlayışı gerektirir. Burada, tabii belediye başkanlıkları aynı zamanda bir nefis de taşır ise bazı konularda, bu nefsi aşmak, düzeltmek kolay olmuyor. Konsolide olacaktır, daha önümüzde 28 gün vardır. O bakımdan zaten şu an konsolide olmuşu. Akşam YSK'nin açıklamasıyla, nerede, nasıl konsolide olduğumuz bellidir. Benim elimde, konsolidenin ne olduğu, nasıl olduğu Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Bey'in değerlendirmesi ışığında, kabaca söylüyorum. Toplam belediye sayısı 1389. İlan edilen belediye sayısı 825. Cumhur İttifakı 544. Evrak teslim edemeyen 20. Kadın aday 25, erkek aday 800. Bu, bizim MHP'nin Cumhur İttifakı çerçevesinde ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Bunlar da konsolidenin ne olduğunu ifade eden metinlerdir. Zannediyorum bu metinlerden, Sayın Cumhurbaşkanı'na, AKP'liler tarafından ulaştırılacaktır. Bu sebepten dolayı, konsolide demeye gerek yoktur, yabancı bir kelimedir. Biz Cumhur İttifakı'yla buluştuk, hedefe doğru koşuyoruz."

FOTOĞRAFLI

DHA