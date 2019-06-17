Bahçeli, antika aracıyla Ankara turu attı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Chrysler marka antika aracıyla Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısı eşliğinde...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Chrysler marka antika aracıyla Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısı eşliğinde Ankara yollarında tur attı.
Şoför koltuğuna oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un "Mahkumların Duası" isimli şarkısıyla 06 TCD 90 plakalı Chrysler marka antika aracıyla Ankara'nın caddelerinde tur attı. Bahçeli'nin otomobiliyle kısa süreli seyahati MHP Genel Merkez'inde son buldu.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT