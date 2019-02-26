İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya çalışanlar hezimete uğrayacaklardır."

Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya çalışanlar hezimete uğrayacaklardır."

IHAAW161836-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır." 26.02.2019 16:18:36 TSINNN

Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya çalışanlar hezimete uğrayacaklardır."

IHAAW161836-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır." 26.02.2019 16:18:36 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.