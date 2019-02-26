Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya çalışanlar hezimete uğrayacaklardır."
IHAAW161836-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır." 26.02.2019 16:18:36 TSINNN
IHAAW161836-SIY/26-02-2019 - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır." 26.02.2019 16:18:36 TSI NNNN
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