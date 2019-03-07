Bahçeli: Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada "zillet" beka sorununa dönüşmüştür" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, son zamanlarda yaşanan "beka sorunu" tartışmalarına değinerek, "Ne büyük bir şuursuzluk bekaya inanmıyorlar, bekayı inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi? Asırlar evvel Şeyh Edebali Osman Gazi'ye öğüt verirken 3 kişiye acımasını söylemiş; "Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene'. Bekayı yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak, acıklı hallerini ibretle takip etmek lazımdır. PKK beka sorunudur, PYD/YPG beka sorunudur, FETÖ beka sorunudur, emperyalizm beka sorunudur, siyasi ve ekonomik suikastlar beka sorunudur. Sorunu görmeyen sonunu da göremez. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada zillet beka sorununa dönüşmüştür" dedi.

'ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURMASI REZALET'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı "beka sorunu yok" diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket. PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir" diye konuştu.

ABD'nin PKK/YPG'ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettirdiğini, YPG'ye hava savunma sistemlerinin verildiğinin bile iddia edildiğini söyleyen Bahçeli, "Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor" dedi.

'TÜRKİYE ABD'NİN UŞAĞI DEĞİL'

Bahçeli, S-400 Hava Savunma Sistemleri konusunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditlerinin milli sabrı zorladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye sömürge ülke değil, ABD'nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD'ye mi soracağız? Olacak şey mi bu? Bağımsızlığımız rehin altında mı? Egemenlik haklarımız haciz kıskacında mı? ABD'nin duruş ve tutumu düpedüz küstahlıktır, mütehakkim bir kifayetsizliktir. Türkiye'nin neyi alıp neyi satacağına ABD'nin karışma hakkı kesinlikle yoktur. YPG'yi silahlandırırken bize mi sormuştur? Zillet ittifakının tavrı mezarlıktan geçerken ıslık çalan korkağın haline tıpatıp uyuyor. Ses yok, görüntü yok, kaldı ki buna niyet de yok. Zavallılar, "demokrasi" diyorlar, HDP-PKK'yla zillet ortaklığı yapıyorlar. Kandil'e selam verip çukur siyasetlerini devam ettiriyorlar."

'YALANCININ MUMU 31 MART'TA SÖNECEK'

Bahçeli, zillet ittifakının başka, bu ittifaka oy veren tertemiz insanların başka olduğunu belirterek, "Halka "terörist" denildiğini söyleyen müfteriler aslında kalplerinden geçenleri dışa vuran yalancılardır. Yalancının mumu 31 Mart'ta sönecektir. Avusturya Bozkurt'tan rahatsız. CHP ve İP'in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist "Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil" diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt'un yanı büyük Türk milleti. Umumi sükûtumuz kadar mağrur ve mahcup sabrımızı da hiç kimse yanlışa yormasın. Olgunluğumuz ruh ve vicdan asaletimizin temyiz kudreti, temkin kuvvetidir. Zillet karanlığına, mihnet karamsarlığına bu aziz ülkeyi Allah'ın izniyle teslim etmeyeceğiz" dedi.

'BEKA KANDİLİMİZ İLELEBET YANACAK'

Daha sonra Regaip Kandili'ni ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Regaip Kandilimizin ve karşılayacağımız üç aylarımızın mübarek olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımın, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan tüm kardeşlerimin bu kutlu gecesini tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah. Beka kandilimiz ilelebet yanacak, buna karşılık Kandil'e yuvalanmış ihanet belası yerle yeksan olacak. Bir olacağız, biz olacağız, beraber olacağız, sonsuza kadar var olacağız. Beka, Türk milletinin ezeli yörüngesi, ebedi yönüdür. Yörüngeden çıkmak yok, doğru yönden sapmak hiç yok. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle de bütün kadınlarımızı kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Kadın insandır, kadın itibardır, kadın iffettir, kadın iradedir, kadın istikbaldir, kadın istiklaldir. Kadın yoksa beşeriyet yoktur, hayatın canlılığı bitmiştir."

DHA